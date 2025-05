Juca: Ancelotti pode ser a 'tábua de salvação' de Ednaldo, que será julgado

Jesus é daqueles treinadores, cujos resultados aparecem imediatamente, até por pouco tempo. Mas por pouco tempo é o que resta até a Copa do Mundo. Então, eu traria o Jorge Jesus e não o Ancelotti. Juca Kfouri, colunista do UOL

Trajano: Neymar é quem terá que se adaptar a Ancelotti, e não o contrário

No UOL News, o colunista José Trajano afirmou que o jogador Neymar é quem precisa se adaptar ao estilo do novo técnico da seleção brasileira, o italiano Carlo Ancelotti, e não o contrário.

Ancelotti é um sujeito sóbrio. Não é um revolucionário, capaz de táticas diferentes, de fazer 'chover no molhado'. Ele é administrador de gente, sabe conviver com jogadores que são estrelas, ganham bem, que são famosos. Se o cara não for cheio de marra, ele vai saber conviver com isso.

[Sobre a convivência de Ancelotti com Neymar,] primeiro, Neymar precisa voltar a jogar futebol, né? Na minha opinião, o tamanho do Ancelotti permite que... o Neymar é quem terá que se adaptar a Ancelotti, e não o contrário. Ele vai armar a seleção, talvez conte com Neymar, talvez não. Vamos ver. José Trajano, colunista do UOL

Entre os jogadores com potencial para futuras convocações, está o Neymar, diagnosticado com uma nova lesão muscular na coxa esquerda em abril. O craque do Santos deve ficar fora dos campos por pelo menos um mês. A reportagem do UOL apurou que, nos bastidores, havia um certo temor da família Neymar pela contratação do italiano como técnico da seleção.