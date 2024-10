Weverton, do Palmeiras, é convocado para seleção no lugar de Alisson

Com o ocorrido, o técnico Dorival Júnior e sua comissão decidiram convocar o goleiro Weverton, do Palmeiras. A última convocação do palmeirense havia sido em março do ano passado, para o amistoso contra o Marrocos.

A apresentação dos jogadores e comissão técnica será na próxima segunda-feira (7), em São Paulo (SP). O duelo contra o Chile está marcado para o dia 10 de outubro, em Santiago, e a partida diante do Peru será em 15 de outubro, em Brasília.

Alisson é o terceiro desfalque de Dorival para os jogos contra Chile e Peru. Recentemente, o zagueiro Bremer e o lateral Guiherme Arana sofreram lesões e foram cortados. Beraldo, do PSG, e Alex Telles, do Botafogo, foram convocados para as duas posições, respectivamente.

Veja os convocados:

GOLEIROS