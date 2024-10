Carvajal sofre grave lesão em jogo do Real e terá de passar por cirurgia

O lateral direito Dani Carvajal terá de passar por cirurgia após romper dois ligamentos e um tendão da perna direita na vitória de 2 a 0 do Real Madrid sobre o Villarreal.

O que aconteceu

Carvajal saiu de campo de maca já nos acréscimos da partida do Espanhol disputada ontem (5). Ele torceu o joelho depois de uma disputa com o meio-campista Yeremy Pino.

A lesão foi confirmada em comunicado oficial do Real Madrid e em uma postagem do jogador de 32 anos em seu Instagram. Carval é um dos líderes e capitães do clube merengue.