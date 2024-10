Vini Jr dá show, Real bate Villarreal e pressiona Barça no topo do Espanhol

Vini assumiu protagonismo, foi substituído com dores e Real venceu sem dificuldades na segunda etapa. Vini fez bela atuação novamente e anotou golaço de fora da área, mas acabou sendo substituído com dores no ombro pouco tempo após o gol que ampliou o placar. Após choque acidental com adversário no último minuto, Carvajal se machucou e saiu de campo em prantos. Equipe da casa foi superior e manteve controle do confronto até o final.

Classificação e jogos La Liga

Gols e destaques

Aos 13 minutos, Valverde abriu o placar! Após cobrança curta de escanteio, o uruguaio teve a liberdade de bater sozinho de fora da área e acertar bela finalização, que contou com pequeno desvio, no canto direito do goleiro Conde.

Por pouco, quase saiu o empate. Nicolas Pépé recebeu cruzamento de Baena e cabeceou no travessão. Lunin tirou finalização com os olhos.

Pênalti para o Villarreal... por pouco tempo. O árbitro havia marcado penalidade para a equipe visitante, após Tchouaméni derrubar Thierno Barry na grande área. A bandeirinha, porém, assinalou corretamente o impedimento ao final da jogada.

Golaço de Vini para ampliar a vitória! O camisa 7 recebeu passe de Valverde de frente para o gol e, de fora da área, acertou chute forte e indefensável para o goleiro adversário.