'Pessoa ideal': por que a CBF ficou obcecada em Carlo Ancelotti?

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, buscou Carlo Ancelotti por dois anos e meio.

Obsessão

Ednaldo entende que Ancelotti é a melhor opção disponível desde a eliminação do Brasil para a Croácia na Copa do Mundo do Qatar. O primeiro contato da CBF com o treinador italiano foi feito em dezembro de 2022.

Esse "namoro" só se concretizou agora, dois anos e meio depois, numa vitória pessoal para o presidente da CBF. Ele lida com disputas políticas e crê que esse acordo pode tranquilizar a sua situação no cargo.