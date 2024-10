Dupla do Corinthians é exemplo em CT de fisiculturismo: 'Sem treino fofo'

Lelê e Vic Albuquerque, jogadoras do Corinthians, junto de Jakson Nantes no CT da Dark House Imagem: Reprodução/Instagram/jnantes

A programação é personalizada e contou inclusive com "troca de figurinhas" com a comissão técnica do Corinthians. Jakson Nantes, gerente-geral da Dark House e treinador da dupla, afirmou ao UOL que conversou pessoalmente com a equipe de preparação do clube para que os exercícios se adequassem à rotina das jogadoras. Fisioterapeuta do Alvinegro paulista, Eduardo Duc marca presença em alguns dias.

Vic e Lelê foram elogiadas pelo alto rendimento nos treinos no CT de fisiculturismo: "Alunas exemplares". O treinador da Darkhouse contou que elas não deixam de ir nem nos dias de folga no Corinthians e que não há "treino fofo". Além dos exercícios pesados, as jogadoras também têm acesso à parte especial de tratamento e de suplementação no local.

A dupla ainda não completou seis meses de preparação no local, mas já colhe os frutos dos esforços: "Só olhar os números". Vic Albuquerque sente que está mais rápida, forte e teve melhora nas estatísticas. Após começar a treinar no local, marcou 10 gols, sendo dois deles nas finais do Brasileirão feminino contra o São Paulo. Já Lelê viu o prazo da recuperação após romper o ligamento cruzado anterior do joelho diminuir consideravelmente, tendo retornado a jogar no último final de semana.

Lelê, goleira do Corinthians, treinando com Jakson Nantes no CT da Dark House Imagem: Reprodução/Instagram/jnantes