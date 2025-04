Aos 38 anos, Payet é o líder de assistências do Vasco desde a estreia pelo clube

Contratado pelo Vasco em 2023, o meia francês Dimitri Payet é o líder de assistências do elenco desde a sua estreia. Segundo dados do Sofascore, ele deu 13 passes para gol em 74 jogos pelo clube.

O francês também balançou as redes sete vezes pelo Vasco. Assim, com 20 participações em gols, Payet é o vice-líder do elenco no quesito. Ele fica atrás apenas de Vegetti, que contribuiu em 29 tentos.