'De pay a gente entende': Palmeiras lucra com zoeira a Memphis após o Dérbi

O Palmeiras contabilizou mais de mil contas abertas em seu banco digital graças a uma brincadeira com o atacante Memphis Depay após a vitória no Dérbi do fim de semana.

O que aconteceu

Após a vitória por 2 a 0 sobre o arquirrival, os perfis oficiais do Palmeiras publicaram uma arte com o mascote Gobbato vestindo uma faixa com a frase "De Pay a gente entende". O post teve grande engajamento: no Instagram, por exemplo, já são mais de 173 mil curtidas, 7,5 mil comentários e 35 mil compartilhamentos.

No fim de semana, mais de 1 mil contas foram abertas no Palmeiras Pay, o que representa um crescimento de mais de 50% em relação à média da semana anterior. Atualmente, o banco digital do Alviverde conta com 925 mil contas abertas.