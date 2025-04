Presidente do Santos superestima elenco e momento do clube

Depois da estreia, com derrota, no Campeonato Brasileiro, o presidente do Santos se irritou. Inconformado com o resultado, Marcelo Teixeira disparou críticas, ainda em São Januário.

"Inadmissível o Santos iniciar uma campanha, em que quer ser protagonista e quer ficar na primeira página do campeonato, vir aqui, com todo o respeito ao Vasco, mas era um jogo para três pontos".

De fato o time está reforçado. Foram feitas várias contratações, em que pesem os problemas financeiros santistas. E tem Neymar. Aliás, eventualmente o técnico pode escalar o camisa 10. Mas o time dos Santos é pra tudo isso?