Falta de transparência e DM cheio podem derrubar médica no Corinthians

A doutora Ana Carolina, chefe do departamento médico do Corinthians, está com o cargo ameaçado no Corinthians.

O clima para a médica não é dos melhores no CT Joaquim Grava. A comissão técnica reclama de falta de transparência no diagnóstico dos atletas.

Eles alegam que Ana Carolina não deixa claro quando os atletas retornam de suas respectivas lesões e, por isso, atrapalha a programação e os planos da comissão técnica.