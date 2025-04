Depoimento de ex-diretor tem divergências; Adiamento é negado a Augusto

Marcelo Mariano depôs na condição de investigado no caso. Ele foi ouvido e interrogado pelos investigadores Tiago Fernando Correa, da Polícia Civil, e Juliano Atoji, promotor do MP-SP.

Átila Machado, advogado de Marcelo Mariano, afirmou que o seu cliente é inocente no caso. Ele falou com a imprensa na saída da delegacia.

Ficamos por 3 horas em depoimento. Marcelo teve a oportunidade de responder a todas as perguntas feitas e quem sabe e vive Corinthians, sabe que o Marcelo não é ligado a cargo, vaidade e poder e que atua em favor do time. Ficou esclarecido e comprovada a absoluta inocência do Marcelo Mariano de todos os fatos apurados.

Átila Machado

Os detalhes do caso seguem em segredo de Justiça.

Augusto Melo tem pedido de adiamento negado

A Polícia Civil negou o pedido de adiamento enviado por Augusto Melo nesta segunda-feira. Investigado no Caso Vai de Bet, o presidente do Corinthians, por meio do seu advogado, tentou adiar a data do seu depoimento, marcado para a próxima quarta-feira, às 14h (de Brasília).