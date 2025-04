Com dois de Álvarez, Atlético de Madrid vence Real Valladolid de virada pelo Espanhol

Os gols

O placar foi aberto pelo Real Valladolid, aos 21 minutos de jogo. Mamadou Sylla Diallo deslocou o goleiro Oblak e converteu a cobrança de pênalti.

O Atlético buscou o empate quatro minutos depois, com Julián Álvarez. Também de pênalti, o argentino finalizou no centro do gol.

A virada veio aos 27 minutos, ainda da etapa inicial, com Giuliano Simeone. Pablo Barrios lançou para o companheiro, que invadiu a área e bateu firme, no alto do gol defendido por André Ferreira.

O Real Valladolid não desistiu e deixou tudo igual aos 11 do segundo tempo, desta vez com Javier Sánchez. O defensor cobrou a falta e contou com um desvio, que enganou o arqueiro do Atlético.

Até que aos 26, Julián Álvarez marcou o seu segundo no jogo e o terceiro do Atlético, novamente de pênalti. Desta vez, o argentino optou por colocar a bola no canto direito de André Ferreira.