Corinthians tem contas bloqueadas após descumprir acordo com a Pixbet

Na época [da rescisão], conseguimos o arresto das contas do clube, e um acordo foi firmado entre as partes. No entanto, o Corinthians deixou de pagar a partir da sétima parcela, o que nos levou a retomar a execução para cobrar as parcelas em aberto, além de multas e honorários advocatícios. Nelson Wilians, advogado da Pixbet

O tribunal pode ainda considerar a penhora de renda das partidas do Campeonato Brasileiro e de patrocínios recebidos pelo clube, caso não sejam encontrados ou bloqueados recursos suficientes para a quitação da dívida.

Em contato com a reportagem, o Corinthians ainda não se manifestou sobre o caso.

Entenda o caso

A Pixbet entrou na justiça cobrando bloqueio das contas do Corinthians por causa do descumprimento contratual por parte do clube, que rescindiu sem justa causa o contrato de patrocínio.

De acordo com a empresa, "ao romper o acordo, o clube infringiu os direitos de preferência e exclusividade da Pixbet, optando por associar-se à VaideBet sem cumprir as obrigações contratuais, como o pagamento da multa e a devolução das luvas."