Lula elogia Ancelotti e diz não ser contra técnico estrangeiro na seleção brasileira

(Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva elogiou nesta terça-feira o novo técnico da seleção brasileira, o italiano Carlo Ancelotti, e disse que não é contra a nomeação de um estrangeiro para dirigir a equipe.

"Se a gente for analisar a biografia do Ancelotti, ele é um grande técnico, mas o problema do Brasil é que estamos em uma entressafra de jogadores", afirmou Lula em Pequim ao jornal O Globo, em entrevista gravada em vídeo.

"Como ele é um cidadão taticamente muito bem preparado, espero que ele consiga ajudar a seleção brasileira. Se puder, ganhe a Copa do Mundo", acrescentou.