CBF divulga áudios do VAR em pênalti e expulsão em São Paulo x Corinthians

A CBF divulgou, nesta segunda-feira (30), os áudios do VAR no pênalti marcado para o São Paulo e na expulsão de André Ramalho, do Corinthians, durante o clássico do último domingo. O Tricolor venceu o jogo da 28ª rodada do Brasileirão por 3 a 1.

Pênalti para o São Paulo

Rafael Rodrigo Klein, árbitro do jogo, não marcou o pisão de Fagner em Calleri com bola rolando, ainda no primeiro tempo. Ele foi chamado pelo VAR, Daniel Nobre Bins, para checar o lance.

O VAR exibiu o lance ao árbitro, que concordou com a revisão. A equipe ainda checou um possível impedimento de Calleri no começo da jogada, que não aconteceu.