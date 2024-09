Palmeiras aumenta chances de título, e Corinthians de queda; veja números

A 28ª rodada do Campeonato Brasileiro chegou ao fim, e as chances de título, de Libertadores e os risco de queda têm novos números. O levantamento é do departamento de matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais).

Chances de título

O Botafogo se manteve como o time com mais chances de título, mas vê o Palmeiras mais perto. O Glorioso empatou com o Grêmio por 0 a 0 e viu o rival paulista vencer o Atlético-MG por 2 a 1, ficando apenas um ponto atrás na tabela.

O Fortaleza também encostou e viu suas chances aumentarem. O Leão do Pici venceu o Cuiabá por 1 a 0 e ficou a apenas dois pontos do atual líder da competição.