Palmeiras: Weverton brinca sobre ser 'cai cai' e cita corneta de Coutinho

Weverton, goleiro do Palmeiras, falou sobre as criticas recebidas por conta do excesso de 'cera' nos jogos, o que tem irritado torcedores rivais.

O que aconteceu

Weverton brincou sobre a fama de 'cai cai' e explicou a estratégia para ganhar tempo e acalmar as partidas. Ele falou em entrevista ao Zona Mista do Hernan, que vai ao ar na próxima segunda-feira (30) no canal do UOL Esporte no YouTube.

O goleiro do Palmeiras contou ainda que foi 'cornetado' pelo meia Philippe Coutinho por conta do atraso. O episódio ocorreu na vitória do Verdão sobre o Vasco, no último domingo (22).