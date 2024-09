Inglês: Arsenal vence com boa atuação de Martinelli e divide vice-liderança

Como foi o jogo

O primeiro tempo foi de superioridade do Arsenal, que pressionou e não deixou o Leicester jogar. O destaque foi Gabriel Martinelli, que recentemente foi convocado à seleção brasileira. Ele que abriu o placar e deu assistência para Leandro Trossard aumentar a vantagem.

Mesmo com superioridade, o Arsenal construiu o placar parcial após brechas na defesa adversária, tanto que os dois gols saíram de cruzamentos rasteiros. Os Gunners tiveram outras oportunidades de balançar as redes no decorrer da etapa inicial, com Bukayo Saka, Trossard e Kai Havertz.

A volta para o segundo tempo já começou com a reação do Leicester, após James Justin aproveitar cobrança de falta perto da linha lateral e escorar para o fundo do gol. As ações no segundo tempo se equilibraram, com o Leicester ficando mais a vontade com a bola no pé.

Após a reação dos visitantes, o Arsenal voltou a atacar e quase aumentou o placar aos 7 minutos do segundo tempo, com o zagueiro Gabriel Magalhães, que parou no goleiro Mads Hermansen. No rebote, quase Riccardo Calafiori e Jurriën Timber conseguiram aproveitar, mas a defesa do Leicester foi mais rápida e afastou o perigo.

O Arsenal parecia ter acordado e, cinco minutos depois, foi a vez de Trossard voltar a atormentar a defesa dos visitantes e mandar uma bola na trave após bela jogada de Saka.