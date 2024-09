Ederson comete pênalti, e City empata contra Newcastle no Inglês

Aos poucos, os comandados por Eddie Howe equilibravam o duelo diante dos seus visitantes, e começavam a contra-atacar com mais ímpeto, ainda que perdessem seus gols, feito que também ocorria com os comandados do técnico Pep Guardiola, que tentaram voltar à frente do marcador, mas não conseguiram furar novamente a defesa adversária.

Gols e destaques

Gvardiol abre o placar (0x1): Aos 34, após jogada de Grealish pelo lado esquerdo, com uma sequência de dribles, ele viu Gvardiol na ala esquerda, e tocou para o croata, que invadiu a área, driblou Burn e bateu cruzado no canto direito do goleiro Pope, para abrir o placar.

Joelinton arrisca: Aos 45, na melhor chance dos magpies na primeira etapa, após bate rebate na defesa, Joelinton acabou por ganhar a bola e finalizou com força, mas Ederson fez uma grande defesa.

Gordon empata (1x1): Bruno Guimarães lançou Gordon, que invadiu a área e tentou driblar Ederson em velocidade, mas o goleiro brasileiro derrubou o inglês dentro da área. Na cobrança, aos 12 minutos, o próprio Gordon bateu o pênalti e chutou no canto esquerdo, sem dar chances ao goleiro, que pulou no canto direito.

Longstaff tem grande chance: Somente aos 38, após jogada pelo lado esquerdo, Longstaff recebeu a bola dentro da área e chutou no gol de Ederson, mas a bola passou à direita da meta citizen.