São Paulo ou Botafogo? Casão e Arnaldo discordam sobre quem se classifica

Arnaldo: 'MorumBis equilibra a disputa para o São Paulo na Libertadores'

É equilibrada demais a disputa entre os quatro brasileiros por motivos diferentes, eu não descarto pênaltis nas duas partidas. No jogo entre São Paulo e Botafogo, o São Paulo conseguiu não perder na ida, o que num mata-mata conta muito — todas as vezes que o São Paulo empatou um mata-mata fora, para decidir em casa, ele passou. Há uma diferença técnica entre os times, o time do Botafogo é bem melhor que o do São Paulo, mas o jogo vai ser na casa do São Paulo, tem essa atmosfera toda, então tem aí um equilíbrio. O fato de o São Paulo não ter perdido no Rio de Janeiro dá ao São Paulo uma esperança. A questão é como bater o Botafogo, que é hoje o melhor time do Brasil, um time de 60 milhões de euros só nessa temporada.

A chance de o São Paulo passar depende muito da atmosfera, de uma solução tática que o Zubeldía não conseguiu mostrar na primeira partida no Nilton Santos e também de uma noite minimamente inspirada dos principais jogadores do São Paulo, que não são do nível dos jogadores do Botafogo, mas o São Paulo tem jogadores com capacidade de decidir um jogo que estão devendo há algum tempo. Não descarto pênaltis, é uma situação que pode acontecer. Arnaldo Ribeiro

