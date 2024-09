Fim da 27ª rodada: veja porcentagens de chances de título e risco de queda

A 27ª rodada do Campeonato Brasileiro acabou, e as chances de título e de vaga na Libertadores estão atualizadas — o risco de rebaixamento também tem novos números. O levantamento é do departamento de matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais).

Chances de título

Botafogo, Palmeiras e Fortaleza venceram e mantiveram suas chances consideravelmente altas — os dois primeiros cravaram 1 a 0 mesmo fora de casa, enquanto o último goleou o Bahia dentro do Castelão.

O destaque negativo ficou com o Flamengo, que tropeçou de novo e viu a possibilidade de faturar o troféu praticamente zerar.