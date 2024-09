Ex-alvo do São Paulo, Mário Rui exige reintegração no Napoli

Fora dos planos do Napoli, por decisão do técnico italiano Antonio Conte, Mário Rui pediu ajuda ao Sindicato Italiano dos Jogadores (Associazione Italiana Calciatori - AIC) para ser reintegrado de imediato ao elenco principal.

Afastado do grupo há quase dois meses, tendo treinado sozinho e em horário diferentes, o lateral-esquerdo foi colocado na lista de jogadores negociáveis no último mercado de transferências. Entretanto, recusou todas as ofertas para sair.

O São Paulo, vale lembrar, foi um dos grandes interessados na contratação do jogador português. Sem acordo, o Tricolor acabou por avançar pelo norte-irlandês Jamal Lewis, do Newcastle.