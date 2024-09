Palmeiras trocará Crefisa por patrocínios de R$150 mi, diz Paulo Massini

Durante a Live do Palmeiras desta terça (23), o comentarista Paulo Massini disse que uma combinação de patrocínios no valor de R$150 milhões substituirá a Crefisa na camisa do Palmeiras. Leila Pereira disse que a empresa deixará de ser a principal patrocinadora do clube alviverde em 2025.

Massini disse que, após a mudança, o uniforme do Palmeiras terá uma combinação de patrocinadores com o valor de R$ 150 milhões. O jornalista acrescentou que acredita que o clube não fechará com uma casa de apostas.