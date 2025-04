Flamengo é superado no Maracanã e Central Córdoba tem vitória histórica na Libertadores

O Flamengo sofreu sua primeira derrota na atual edição da Libertadores ao ser superado pelo Central Córdoba por 2 a 1 nesta quarta-feira, no Maracanã, pela segunda rodada da fase de grupos. O resultado marcou um feito inédito para os argentinos, que balançaram as redes pela primeira vez na competição e conquistaram uma vitória histórica no torneio. A partida também representou o fim da invencibilidade do técnico Filipe Luís nesta temporada. Os dois revezes até então foram sob o comando de Cléber dos Santos.

Com o revés, o time rubro-negro permanece com três pontos, enquanto o Central Córdoba chega a quatro e assume a liderança momentânea do Grupo C. A chave ainda conta com LDU e Deportivo Táchira. Apesar do tropeço, o Flamengo teve um alento: o retorno de Pedro aos gramados. O atacante voltou a atuar após quase sete meses afastado devido a uma grave lesão no joelho e foi bastante aplaudido pela torcida ao entrar em campo no segundo tempo.

Antes mesmo de a bola rolar, o Maracanã já pulsava com a energia da torcida rubro-negra, que protagonizou um belo espetáculo nas arquibancadas com um mosaico vibrante estampando a frase "Pelo tetra". Embalado pelo clima, o Flamengo começou com tudo e encurralou o Central Córdoba no campo de defesa. Juninho, Bruno Henrique e Arrascaeta criaram boas oportunidades em sequência, dando sinais de que o gol era apenas questão de tempo.