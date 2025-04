Corinthians chega a acordo com empresa para instalação de reconhecimento facial na Neo Química Arena

"Gostaria de agradecer a diretoria por essa oportunidade e deixar claro para a Fiel Torcida que estamos muito felizes com essa parceria com o Timão. Tenho certeza de que os torcedores começarão a sentir a diferença logo nos primeiros jogos com a tecnologia. No decorrer da implantação, a tendência é que consigamos deixar a experiência de entrada no estádio muito mais rápida e mais segura para todos além de combater de frente o cambismo", afirmou Ricardo Cadar, fundador da empresa.

A Bepass é responsável pelo sistema de reconhecimento facial de diversos estádios ao redor do país, como Maracanã, Morumbis, Arena Fonte Nova, Allianz Parque e Vila Belmiro, por exemplo. Além disso, a companhia também já atuou no controle de acesso em festivais de músicas e eventos importantes no Brasil.

A empresa já realizou mais de 5 milhões de acessos de torcedores em estádios de futebol por reconhecimento facial em mais de 200 partidas disputadas.