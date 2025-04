Palmeiras vence segunda na Libertadores com Ríos herói e também vilão

Ou seja, o adversário não era fácil.

Classificação e jogos Libertadores

Não foi.

O primeiro tempo de pouca criatividade fechou-se com vitória parcial por 1 x 0, com boa trama iniciada com passe profundo de Murilo, cruzamento de Facundo Torres, assistência de Felipe Anderson e gol de Ríos.

Então, o colombiano resolveu vingar-se de críticas do gol sul e, talvez, residuais da final do Campeonato Paulista. Colocou o dedo indicador sobre a boca, como que pedisse silêncio para os críticos.

A imagem viralizou nas arquibancadas, e assim que o árbitro Andrés Rojas apitou o final do primeiro tempo a torcida explodiu com o grito: "Ríos, presta atenção, muito respeito com a camisa do Verdão!"

Ficou pior no retorno do vestiário, com palavrões e vaias a cada toque de Ríos na bola.