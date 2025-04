Vasco inicia preparação para enfrentar o Sport pelo Brasileirão

O foco agora é na próxima partida do Campeonato Brasileiro! ?

O elenco cruzmaltino se reapresentou nesta quarta-feira no CT Moacyr Barbosa e iniciou os trabalhos focados no Sport, adversário de sábado! ?#VascoDaGama pic.twitter.com/GpO79Wgdgw

? Vasco da Gama (@VascodaGama) April 9, 2025

O técnico Fábio Carille segue pressionado no comando do time. Apesar da vitória sobre o Puerto Cabello por 1 a 0 nesta terça-feira, a torcida vaiou o comandante vascaíno após o apito final.

O Gigante da Colina é o 11º colocado no Brasileirão, com três pontos somados. Já na Copa Sul-Americana, a equipe é o segundo colocado do Grupo G, com quatro unidades, mesma pontuação do líder Lanús.