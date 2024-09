Palmeiras: Sem Crefisa, Leila prevê R$ 150 milhões em patrocínios na camisa

Leila Pereira indicou o fim da parceria entre Crefisa e Palmeiras a partir de janeiro do ano que vem, mas prevê que a camisa alviverde será ainda mais valiosa no ano do Super Mundial de Clubes.

O que aconteceu

A reportagem apurou que Leila quer conseguir R$ 150 milhões com os novos patrocínios da camisa para 2025. A empresária teve exclusividade nos uniformes do Palmeiras nos últimos anos, mas isso vai mudar para o ano que vem.

Valor estimado já conta a negociação do patrocínio máster e outros espaços do uniforme. Leila revelou em seu evento de candidatura à reeleição que vai definir a concorrência do máster nos próximos dez dias. Além do espaço do máster no uniforme, o Alviverde pode escolher negociar as costas, os meiões, a manga, a barra traseira, o shorts, o número e a omoplata.