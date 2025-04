Palmeiras vence Cerro com gol rebelde, vaias para Ríos e pedido de desculpa

Com a vitória, o Palmeiras chegou a seis pontos e lidera o grupo G. O time de Abel Ferreira abriu três pontos de vantagem para o segundo colocado do grupo.

O Verdão volta a campo neste sábado (12), às 18h30, quando recebe o arquirrival Corinthians, na Arena Barueri, pelo Brasileirão. A próxima partida pela Libertadores está marcada para o dia 24 deste mês, na altitude de La Paz contra o Bolívar.

Herói, malcriado e vaiado

Richard Ríos conseguiu ir do céu ao inferno em uma comemoração de gol. Depois de marcar o tento que deu a vitória do Verdão, o colombiano levou o dedo a boca em sinal de silêncio na direção do próprio torcedor. O gol saiu já aos 40 minutos da primeira etapa e foi só durante o intervalo que o torcedor como um todo tomou conhecimento. Antes, só quem estava na arquibancada imediatamente em frente ao sinal conseguiu vê-lo.

A torcida esperou o Verdão retornar a campo e o árbitro soar o apito inicial para entoar dois cantos de protesto contra Ríos. No primeiro, ofendeu o atleta: "Ei, Ríos, vai tomar no ...". No segundo, pediu: "Ríos, presta atenção, muito respeito com a camisa do Verdão".

Curiosamente, Ríos não recebeu o frisson do estádio em seu primeiro toque na bola na segunda etapa por dois motivos: foi um tapa de primeira e em direção ao gol, que por pouco não se tornou o segundo do Verdão no duelo. Mas assim que teve a oportunidade, a torcida não perdoou e provocou uma chuva de vaias contra o colombiano.