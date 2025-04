Cruzeiro joga mal, perde para Mushuc Runa em casa e segue zerado na Sula

As equipes voltam a campo pela Sul-Americana em duas semanas: enquanto o Mushuc Runa recebe o Unión de Santa Fe na quarta-feira (23), às 23h (de Brasília), o Cruzeiro vai ao Chile enfrentar o Palestino no dia seguinte, às 21h30.

Classificação e jogos Copa Sul-Americana

Como foi o jogo

Os visitantes abriram o placar do embate e saíram na frente no duelo. Apesar de estar mais com a bola, os donos da casa finalizaram muito pouco contra o gol do Mushuc Runa, sem criar perigo para um possível empate. Os equatorianos marcaram o único tento da primeira etapa na melhor oportunidade da partida, após rebote de Cássio e falha da marcação.

O Cruzeiro empatou o jogo, mas sofreu com gol na reta final. O Cabuloso não levou risco ao adversário no confronto e teve confronto marcado por baixa organização, com poucas finalizações que obrigaram defesas do goleiro do Mushuc Runa. Após o segundo gol dos visitantes, o elenco comandado por Leonardo Jardim atuou de forma individual na tentativa de buscar o empate.

Gols e destaques

Orejuela abriu o placar aos visitantes! Na primeira chegada ao ataque, Penilla avançou pela ponta-esquerda e fez cruzamento para o atacante, que chutou para bela defesa de Cássio. No rebote, finalizou no lado contrário onde o paredão do Cabuloso estava caído e balançou as redes, aos 29 minutos.