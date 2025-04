Central vence Flamengo e derruba invencibilidade de 27 jogos de Filipe Luís

Com toques de "Maracanazzo", o Central Córdoba aproveitou as falhas defensivas rubro-negras, venceu o Flamengo por 2 a 1 pelo Grupo C da Libertadores e silenciou mais de 50 mil pessoas no estádio. De quebra, pôs fim à invencibilidade de 27 partidas do técnico Filipe Luís e manteve o português Jorge Jesus com o recorde de 29 jogos, alcançado em 2019.

Segunda derrota - Esta foi apenas a segunda derrota de Filipe Luís no comando do Flamengo em 31 partidas. A primeira foi diante do Fluminense, no Campeonato Brasileiro do ano passado.

Os gols — Heredia e Florentín marcaram para os argentinos; De la Cruz fez para o Rubro-Negro.