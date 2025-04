Palmeiras merecia mais

O segundo tempo começou com o alviverde em busca do segundo gol e logo aos 50 minutos Vitor Roque fez seu primeiro gol com a camisa palmeirense: 2 a 0! O VAR da Conmebol, tão lento como é corrupta a entidade, anulou por milímetros.

O Palmeiras jogava melhor, não corria riscos e ameaçava ampliar sem sucesso.

Mereceu o segundo gol e Rios ao sair vaiado pediu desculpas, aparentemente aceitas.