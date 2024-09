Como política de contratações deixou base em segundo plano no Flamengo

Tite indicou que poderia dar mais minutos nesta temporada, mas na prática isso não aconteceu. Dos 11 reservas contra o Grêmio no domingo, nenhum deles havia entrado em campo com o treinador em 2024.

É comum que vários garotos completem o treino do profissional, mas não que joguem. Quando o número de jovens é alto, a comissão técnica da base também participa da atividade. Geralmente eles são relacionados, mas pouco saem do banco.

Não é só com Tite que isso aconteceu. Desde 2019, com o alto investimento em contratações, o Flamengo deixou para trás a prioridade para os garotos. As carências do elenco geralmente são resolvidas no mercado de transferências.

Nomes como Gonzalo Plata, Michael, Alex Sandro e Alcaraz passaram na frente de todos os garotos. Eles chegaram na última janela de transferências ao clube e, mesmo com as carências em vários setores, os jovens não receberam tanto destaque.

O momento em que a base aparece mais é o Estadual. As comissões, inclusive, já traçam o planejamento do início do ano levando isso em conta. A estratégia de utilizar os jovens no início da temporada é algo que o Flamengo vem fazendo desde 2018.

Veja os jogadores da base usados desde 2019

2024