Dá para sonhar? Confira o caminho dos times do G4 até a taça do Brasileiro

O Brasileirão chega para a sua 28ª rodada com uma briga quente para terminar no topo da tabela e levantar o título em dezembro. O UOL mostra abaixo os jogos restantes dos quatro primeiros colocados nesta reta final de torneio.

Caminho até a taça

O Botafogo é o líder isolado, com 56 pontos, com três de vantagem para o Palmeiras, segundo colocado, com 53. O Alvinegro carioca terminou a 27ª rodada em primeiro pelo segundo ano seguido. No ano passado, a equipe tinha 58 pontos, 14 de vantagem para o Alviverde paulista, que se sagrou campeão brasileiro em 2023.

Fortaleza e Flamengo completam o G4, com 52 e 45 pontos, respectivamente. São Paulo (44) e Bahia (42) são os outros times do G6.