Neto ironiza Flamengo, 'defende' Gabigol e detona Tite: 'Técnico medíocre'

O ex-jogador ainda usou o Corinthians e Memphis Depay para ironizar a derrota para o Peñarol. Ele completou o deboche citando que o Alvinegro paulista, que ouviu críticas pela contratação do atacante holandês, é o "culpado" pelo resultado do Flamengo.

Mas o quê que aconteceu com o Flamengo, o time mais rico do mundo, no Maracanã? Nossa, meus deus, é verdade? Perdeu de 1 a 0 com esse treinador ridículo que é o Tite, com uma torcida incrível que tem o Flamengo, com uma camisa monstruosa, fazer o que ele faz com o Gabigol...

Um treinador medíocre, que fez duas Copas do Mundo e acabou com o futebol brasileiro. Está aí para vocês que são flamenguistas [e falam]: 'O timaço do Flamengo'. .. Perderam para o Peñarol? Rapaz, tudo bem, a culpa é do Corinthians que contratou o Memphis... Neto

A partida decisiva será realizada na próxima quinta-feira (26), no Campeón del Siglo, no Uruguai. A partida ocorre às 19h (de Brasília).