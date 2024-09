Flamengo joga mal, Tite é xingado, e Peñarol sai na frente na Libertadores

Tite foi xingado pela torcida do Flamengo. Os rubro-negros protestaram contra o treinador no intervalo e no final da partida, e também contra o time. Erick Pulgar também foi vaiado após erro no gol do Peñarol.

As torcidas viveram clima tenso antes do jogo. Dois rubro-negros foram de moto até a concentração dos torcedores do Peñarol na praia da Macumba, na zona oeste do Rio. Um policial militar atirou para o alto para tentar controlar a situação. Ninguém se feriu. Dentro do estádio alguns torcedores trocaram socos na arquibancada, mas logo os seguranças chegaram.

Como foi o jogo

O Flamengo começou controlando mais as ações, mas o Peñarol apertou e se aproveitou dos erros para abrir o placar. O time da casa não soube ser agressivo e teve muitos problemas nos passes, um deles com Erick Pulgar, que custou caro. Em belo contra-ataque, os uruguaios conseguiram vantagem importante, já que adotaram a estratégia exatamente de ficar atrás, fazer o tempo passar e esperar essas oportunidades.

O jogo estava nervoso para o Fla e até Tite entrou em campo em certo momento. Logo após o gol, Pulgar passou a ser vaiado a cada toque na bola. Isso cessou após alguns minutos, mas a torcida seguia irritada com os erros e a cera dos uruguaios. A reta final foi de pressão forte dos rubro-negros, que empilhavam chances perdidas.

O jogo se mostrou cada vez mais perigoso para o Flamengo. Com a torcida já sem paciência, o rubro-negro era pouco eficiente no ataque e tomava sustos na defesa. O Peñarol manteve a organização para segurar a vantagem e se arriscar nos momentos certos. Tite partiu para as alterações tentando melhorar o fluxo do meio e do ataque.