Joelinton exalta Fortaleza: 'Feliz por um nordestino brigando pelo título'

Joelinton, meia do Newcastle-ING e da seleção, rasgou elogios ao nível do futebol brasileiro, revelou os times que mais gosta de assistir no seu tempo livre e exaltou o Fortaleza.

O que aconteceu

Joelinton destacou as campanhas de Botafogo, Flamengo e Fortaleza no Campeonato Brasileiro. Ele falou em entrevista ao Zona Mista do Hernan, no canal do UOL Esporte no YouTube.

Natural de Aliança, no Pernambuco, o meia revelou uma torcida especial para que o Fortaleza conquiste o título nacional. Joelinton elogiou o trabalho feito no Leão do Pici e espera ver um time nordestino no topo.