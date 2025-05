Presidente do Barcelona define data para time voltar ao Camp Nou

O Camp Nou será reinaugurado ainda com capacidade parcial, limitado a cerca de 60 mil torcedores. O projeto prevê que o estádio receba 105 mil pessoas quando as obras estiverem 100% finalizadas, o que deve acontecer apenas na temporada 2026/27.

Classificação e jogos La Liga

The installation of the grass at Spotify Camp Nou has begun! ? pic.twitter.com/1UEcMotzcF -- FC Barcelona (@FCBarcelona) April 23, 2025

Obras atrasadas

As obras do Camp Nou atrasaram ao longo do processo e as previsões para a reabertura já foram alteradas algumas vezes, passando de novembro do ano passado para janeiro deste ano, depois para fevereiro e, agora, para setembro.

O Camp Nou está em reforma desde junho de 2023. O Barcelona alega que o atraso tem a ver com a logística dos materiais, a mão de obra e licenças necessárias para as mudanças no local. O período de seca no ano passado e as fortes chuvas recentes na capital da Catalunha também 'ajudaram' a atrasar as obras, de acordo com o clube.

O Barça não joga no Camp Nou há quase dois anos. O jogo de despedida foi 28 de maio de 2023, quando venceu o Mallorca por 3 a 0 pela penúltima rodada da La Liga.