Tite é culpado por momento do Flamengo? Debate entre RMP e Mattos esquenta

Léo Pereira e Fabrício Bruno se mandarem como fizeram, a culpa do Tite é evidente. Ele mesmo diz que podia dizer aos zagueiros para não subirem. Mas ele não falou nada, ficou calado. E aí, aconteceu um lance muito parecido com o que aconteceu com o Brasil contra a Croácia, na última Copa do Mundo, quando tentamos recuperar uma bola no campo de ataque e levamos o contra-ataque, e perdemos o pênalti. [...] Ele já devia ter aprendido. [...] Boa atuação de verdade, mete dois, três gols. Boa atuação que fica no 1 a 0 é discutível. Muito domínio, muita jogada, mas de prático só um gol. E, no final, essa lambança, e o Flamengo deixou escapar dois pontos preciosos, que, a meu ver, sepultam de vez as chances do time no Brasileiro.

Renato Maurício Prado

Achei que foi a segunda boa atuação do Flamengo - já tinha feito contra o Bahia. Foi um jogo muito bom. O problema foi erro de conclusão, basicamente. [...] Não acho que seja culpa do Tite. Acho que os principais erros foram de conclusão,que deixaram o jogo vivo até final. E, ali, tiveram erros individuais, vários no mesmo lance.

Rodrigo Mattos

Na opinião do jornalista, ele não provou que merece continuidade entre os titulares, pois não aproveitou as chances que teve. Mattos ainda disse que a falta de ritmo não pode ser usada como desculpa.

