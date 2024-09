Hoje volante, Joelinton admite: ‘Fazia coisas que centroavante não fazia’

No Newcastle, porém, nunca foi aprovado no ataque. Em 80 jogos nas duas primeiras temporadas, fez apenas 10 gols. Os dias pareciam contados quando o técnico Eddie Howe chegou, no fim de 2021. Vendo um jogador com boa técnica e entrega sem a bola, ele mudou o brasileiro de posição. A gratidão foi notada em entrevista ao Zona Mista do Hernan.

"É uma posição em que eu sempre gostei de jogar. Não como um volante, mas como um meia que flutuava, jogar com dois atacantes, estar envolvido no jogo. Eu acho que o que me ajudou bastante nessa mudança foi o treinador. Não só o Ed, que me mudou de posição, mas na Alemanha, quando eu trabalhei com o (atual técnico da seleção da Alemanha, Julian) Nagelsmann. Aprendi muito com ele taticamente, e eu acho que isso me ajudou a poder entender".

'Meu maior sonho sempre foi vestir a camisa do Brasil'

Joelinton, em treino da seleção brasileira Imagem: Divulgação/CBF

"Depois da Copa do Mundo do Catar, fiquei naquela expectativa. Eu vinha de uma boa temporada com o Newcastle. Nós, jogadores, temos essa expectativa, sabemos quando as coisas estão indo bem dentro de campo", conta Joelinton.

A primeira convocação para a seleção brasileira veio só em maio de 2023, quando a temporada já estava acabando. "Eu ainda tinha o sonho, mas sabe como é: não fui convocado na primeira chamada, então eu pensei: não vou criar expectativa para ficar mal de novo'. E aconteceu".