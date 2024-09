Tite vê empate 'difícil de absorver' e Flamengo jogando menos do que queria

A frustração com o empate do Flamengo diante do Vasco estava explícita no semblante e no discurso de Tite. Tudo por conta do desempenho e o controle que o time conseguiu diante do rival. Só que, no fim, o placar foi 1 a 1, por causa de um gol aos 41 minutos do segundo tempo.

"A minha demora foi justamente para assimilar o grande desempenho da equipe, mas o não resultado. Às vezes o desempenho acompanha o resultado, às vezes não. E aí fica muito difícil assimilar. Não tenho toda a dimensão para controlar as variáveis. Mas desse jogo eu tenho, difíceis de absorver, com um grande desempenho ter empatado o jogo", disse Tite.

Em outro momento da coletiva pós-jogo no Maracanã, Tite foi perguntado diretamente sobre o que pensava a respeito do desempenho do Flamengo na temporada. E admitiu: