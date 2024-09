Como ídolo de Flamengo e Bahia 'virou hit' nas redes sociais aos 91 anos

Evaristo se formou em educação física pela Universidade Federal da Guanabara, e teve longa carreira como treinador. No Bahia, foi o treinador campeão brasileiro em 1988, e não à toa dá nome ao centro de treinamento do clube.

No Tricolor, conquistou outros títulos, como os Estaduais de 1970, 1971, 1973, 1988, 1998 e 2001, o Campeonato do Nordeste de 2001. Em 2013, ganhou o título de cidadão baiano. No ano passado, quando completou 90 anos, foi homenageado no uniforme do Bahia com um patch com o dizer "Evaristo 90" e o rosto dele.

Centro de Treinamento Evaristo de Macedo, CT do Bahia, Cidade Tricolor Imagem: Darío Guimarães Neto

Flamengo e Bahia são dois clubes que estão no coração dele, é o amor e a paixão. Ele é muito agradecido aos dois. Ao Flamengo pelo que conquistou como jogador, e pela passagens como treinador, e ao Bahia pelo títulos como treinador. São um orgulho muito grande.

Luiz Macedo

Evaristo também jogou e foi treinador da seleção brasileira. É, até hoje, o único a fazer uma "Manita" — marcar cinco gols em uma mesma partida — com a camisa canarinha. Isso aconteceu em 1957, em uma goleada sobre a Colômbia por 9 a 0, pelo Campeonato Sul-Americano.

Os vídeos virais

Nos últimos anos, cresceu exponencialmente o número de podcasts com temas ligados ao esporte, e com papos com diversos treinadores, jogadores, dirigentes e ex-jogadores. Em meio a esse cenário, surgiu Evaristo de Macedo.