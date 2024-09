Fla: Conselho Deliberativo aprova mudança no estatuto para dificultar SAF

Em votação na noite desta quarta-feira, o Conselho Deliberativo do Flamengo votou uma mudança no estatuto para dificultar a implementação de uma Sociedade Anônima de Futebol, a SAF.

O que aconteceu

A emenda foi apresentada por conselheiros. A votação teve 272 votos a favor e dois contra, além de uma abstenção.

Com isso, qualquer debate sobre SAF no clube precisará passar por assembleia geral com quórum mínimo de 60% dos sócios aptos a voto (cerca de 3.600 pessoas atualmente) e com 2/3 dos votos para aprovação. O assunto deixa de ser competência do Conselho.