Sem Pedro, solução de Tite para o Flamengo está no meio de campo

O Fla tem jogadores diferentes no banco. Gabigol é um atacante que se move mais e ataca espaços, às vezes mais longe da área. Carlinhos é visto como referência, mais alto e lento, e dá presença dentro da área. Bruno Henrique fez a função improvisado em algumas partidas e dá mais velocidade, mas não conseguiu se encaixar tão bem.

Pedro era o jogador que mais finalizava no Flamengo. De acordo com o Footstats, ele chutou 72 vezes contando Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil. Foram 42 no alvo e 30 para fora. Luiz Araújo vem em seguida, com 60 finalizações, 26 certas e 34 erradas. Bruno Henrique vem em terceiro, mas com uma diferença considerável somando 39 tentativas, 16 corretas e 23 erradas.

Dentro desse papel fundamental dos meio-campistas, De la Cruz e Gerson podem ajudar. Eles estão entre os cinco que mais criam no time. O uruguaio finalizou 33 vezes em 21 partidas, 10 certas e 23 erradas. O brasileiro tem 37 finalizações em 35 jogos, sendo 12 no alvo e 25 fora dele.

Outros nomes do meio tem números mais baixos. Arrascaeta, que já se destacou nesse sentido algumas vezes, deu 28 finalizações em 18 partidas, 11 certas e 17 erradas. Allan tem 13 chutes, enquanto Léo Ortiz e Pulgar somam nove.

De la Cruz, cabe lembrar, está fora da partida contra o Bahia. Ele não se recuperou a tempo. O Fla entra em campo às 21h45 (de Brasília), no Maracanã, depois de ter vencido o primeiro jogo por 1 a 0.

Sem reposição

O Flamengo não deve ir ao mercado para contratar uma reposição de Pedro. Se foi o pensamento imediato após a lesão, a ideia perdeu força nos últimos dias.