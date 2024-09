Brasil espera Neymar e Raphinha para mudar ataque de novo, diz Marília Ruiz

Não é só esperando a volta do Neymar. Tem uma informação que eu apurei com a comissão técnica. Na próxima Data Fifa, o lado direito é do Raphinha, que já foi avisado. Então, eu fico imaginando o que vai sobrar da seleção. A linha de zagueiros? Na linha de frente, ele tentou o falso 9, e agora é o Endrick. Então, na próxima Data Fifa não volta o Neymar, mas volta o Raphinha, que não foi convocado porque estava suspenso. [...] Quando voltar o Neymar, ou o Rodrygo continua como falso 9 e o Neymar pega o lugar do Paquetá, ou quem roda é o Rodrygo.

Corinthians usa 'modelo Ronaldo' e vai pagar 17% de Depay, diz Marília Ruiz

O Corinthians vai arcar apenas com 17% do montante, enquanto a Esportes da Sorte pagará 68% do valor. Além disso, ações de marketing, em parceria entre clube e Depay estão previstas no acordo, como foi com Ronaldo.

'Depay vem tomar caipirinha e viver na noite', detona RMP