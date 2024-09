Seleção encara Paraguai com Endrick, Vini Jr. e Rodrygo; veja as escalações

A seleção brasileira está escalada para enfrentar o Paraguai, pelas Eliminatórias. E pela primeira vez, Dorival Júnior recorre a uma formação que tem Vini Jr, Rodrygo e Endrick juntos.

O que aconteceu

O trio do Real Madrid soma 44 minutos em campo simultaneamente com o treinador e foi o escolhido para o duelo desta terça-feira, no Defensores del Chaco, em Assunção, pela oitava rodada das Eliminatórias da Copa.

A entrada de Endrick no lugar de Luiz Henrique é a única mudança no time titular em relação ao jogo passado, contra o Equador. O Brasil venceu por 1 a 0, mas não convenceu.