Ex-técnicos da seleção aprovam frase de Dorival: 'Tem que confiar no taco'

"Ele está corretíssimo, quem é o técnico da seleção brasileira? Considerando-se a qualidade, o histórico, as vitórias do futebol brasileiro, você não pode pensar em outra coisa quando vai pra uma Copa do Mundo, é ser campeão do mundo, só existe um objetivo. Se o treinador não acredita, como os outros vão acreditar? O Brasil está na Copa do Mundo de 2026, não tenho dúvida", disse Parreira.

Ele relembrou que, ao assumir a seleção em 1991, enfrentava um jejum de 24 anos sem títulos mundiais. "No primeiro papo com os jogadores, eu disse: 'O nosso objetivo é só um, voltar a ser campeões do mundo'".

Lazzaroni defende otimismo e confiança

Sebastião Lazzaroni, que comandou o Brasil na Copa de 1990 e venceu a Copa América em 1989, reforçou que uma das principais funções do treinador é passar confiança e estabelecer grandes metas.

"Uma das obrigações do treinador é estabelecer objetivos altos. Seja no clube ou na seleção, o foco tem que ser sempre chegar aos títulos. Concordo com o Dorival. Ele é um técnico vencedor e precisa transmitir essa confiança ao grupo. Não vi mal nenhum na fala dele, pelo contrário. O otimismo é essencial."

Lazzaroni também ressaltou que, apesar das dificuldades atuais da seleção, Dorival tem as qualidades necessárias para superar os desafios e alcançar bons resultados.