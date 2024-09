Seleção: laterais começam temporada sem espaço e somam 27 minutos em campo

Em contrapartida, os laterais do futebol brasileiro — William e Guilherme Arana — são nomes cruciais para Cruzeiro e Atlético-MG atualmente.

Lateral? Zagueiro reserva

Danilo foi o capitão da seleção na Copa América e já vinha jogando como zagueiro na temporada passada. Agora, na reformulação da Juventus sob o comando de Thiago Mota, ele está no banco porque a dupla central titular é formada por Gatti e Bremer — este, preterido por Dorival na lista atual.

Desde o fim das férias, Danilo só foi a campo nos minutos finais da vitória tranquila por 3 a 0 sobre o Verona: entrou aos 40 minutos do segundo tempo.

Sem espaço na zaga, Danilo ainda vê a Juventus dando chance para jovens laterais. O titular é um estreante cria da base: Nicolò Savona, de 21 anos, que até fez seu primeiro gol no profissional contra o próprio Verona.

Improvisação de um atacante

No Porto, Wendell vive cenário inusitado. Chegou a flertar com transferência, mas ficou. Só que tem sido reserva de Galeno, que originalmente é ponta e está improvisado na lateral esquerda. Wendell e Galeno chegaram a ser convocados juntos para a seleção em março, já com Dorival.