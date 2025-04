CBF esclarece polêmica da camisa vermelha e cita 'compromisso com estatuto'

A CBF emitiu uma nota oficial hoje e se pronunciou sobre a possível camisa vermelha que será lançada para a Copa do Mundo do ano que vem e que seria o segundo uniforme da seleção.

O que aconteceu

A entidade disse que as imagens vazadas pelo site Footy Headlines "não são oficiais" e reafirmou o "compromisso com seu estatuto", que diz que as cores da camisa da seleção devem seguir às da bandeira da CBF e que um uniforme diferente deverá ser aprovado pelos diretores da entidade.