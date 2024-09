Mais curinga, Gerson vai da cirurgia à seleção: 'Poderia não jogar mais'

O começo de temporada afastado por um problema renal que resultou em cirurgia se transformou no retorno à seleção brasileira. O meia Gerson, do Flamengo, valorizou a guinada pessoal no ano.

Cada vez mais curinga, ampliando a versatilidade no time de Tite, agora ele coloca o talento à disposição de Dorival Júnior na seleção brasileira. Não pinta como titular, mas chega com o embalo de quem tem se destacado e atuado de forma seguida por 34 jogos no Fla.

"Passei por um momento muito difícil. Como atleta, a gente sabe do risco de lesão. Mas meu caso foi diferente, não foi lesão no meu trabalho. Tive o apoio de todos os meus familiares, companheiros, do clube. Batalhei muito para estar aqui. Vivo um grande momento e espero continuar. Estar aqui é difícil, só tem jogadores de alto nível. Fico feliz por estar de volta. É um momento muito importante para mim. Há meses, eu poderia ter recebido notícia de não jogar mais futebol pela cirurgia e hoje represento meu país. Quero desfrutar disso", disse Gerson, em coletiva nesta quarta-feira, em Curitiba, onde o Brasil se prepara para os jogos pelas Eliminatórias contra Equador e Paraguai.